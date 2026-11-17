Arthur Fils a décroché mardi à Turin sa première victoire dans un match du prestigieux Masters ATP.

Le Français de 22 ans, 7e mondial, s'est imposé 4-6 6-2 6-2 devant l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 10), diminué physiquement à partir du deuxième set.

Avec ce succès, Arthu Fils, battu par l'Américain Ben Shelton (ATP 4) pour son entrée en lice dimanche (6-2 3-6 6-3), s'est relancé dans la course pour les demi-finales du "tournoi des maîtres". Il a pourtant été malmené par Jodar, révélation de la saison qui l'avait battu à deux reprises en trois confrontations cette année.

Mais, après le gain du premier set, l'Espagnol, 20 ans, a brutalement baissé de rythme et multiplié les erreurs. Il a fait appel à l'encadrement médical du tournoi qui lui a donné des médicaments. Cette interruption n'a pas permis à Jodar de se remettre sur pied: il n'a ensuite plus gagné que quatre jeux.

Arthur Fils, qui défiera le no 1 mondial Alexander Zverev jeudi lors de la dernière journée du Round Robin, a mis fin à quinze ans d'attente pour le tennis français depuis la dernière victoire d'un joueur tricolore dans un match du Masters (Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale de l'édition 2011). Depuis, Tsonga (2012), Richard Gasquet (2013) et Gaël Monfils (2016) étaient tous repartis sans victoire des "ATP Finals".

/ATS