Alexander Zverev est le premier joueur qualifié pour les demi-finales du Masters ATP.

Le no 1 mondial a validé son ticket en battant Ben Shelton (ATP 4) en deux sets mardi soir à Turin lors de la 2e journée du groupe John McEnroe.

L'Allemand, double vainqueur de ce "tournoi des maîtres" (2018, 2021) s'est imposé 6-2 7-6 (7/4) dans le duel des vainqueurs de la 1re journée. Il mène désormais 7-0 dans son face-à-face avec le gaucher américain, qu'il avait dominé en quatre sets en finale de l'US Open à New York il y a un peu plus de deux mois.

Alexander Zverev, qui avait besoin de l'emporter en deux manches pour s'assurer dès mardi une place dans le dernier carré, n'a concédé que 10 points sur son service face à Ben Shelton. Impérial dans le premier set, il a dû patienter jusqu'au tie-break pour faire la différence dans la deuxième manche.

Zverev disputera son dernier match dans ce Round Robin jeudi face au Français Arthur Fils (ATP 7). Battu par Ben Shelton dimanche, Fils s'est relancé dans la course aux demi-finales en battant l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 10) mardi après-midi.

/ATS