Le no3 mondial Carlos Alcaraz a fait un grand pas vers les demi-finales du Masters ATP. Ceci après sa victoire face au Russe Daniil Medvedev (5e) 6-2 6-4 mercredi.

Alcaraz a enchaîné une deuxième victoire depuis son arrivée à Turin, un onzième succès consécutif en incluant ses semaines de Vienne et de Paris conclues par des titres.

L'Espagnol sera définitivement qualifié pour le dernier carré si dans la soirée l'Américain Frances Tiafoe (8e) bat l'Italien Flavio Cobolli (6e) ou lui prend un set. Il rejoindrait alors le no 1 mondial Alexander Zverev, qualifié depuis mardi, le seul qui semble armé pour pouvoir l'empêcher de remporter le dernier tournoi de l'année dimanche.

Impressionnant pour son entrée en lice contre Tiafoe, balayé 6-2 6-2, "Carlitos", 23 ans, a dominé sans coups d'éclat cette fois mais avec autorité son adversaire, breaké dès le 5e jeu du premier set.

Medvedev a concédé sa mise en jeu une seconde fois sur un jeu blanc, puis le set en 39 minutes.

Le Russe, vainqueur du "tournoi des maîtres" en 2020, a débuté la seconde manche en perdant une nouvelle fois son service et cela a suffi à Alcaraz pour s'imposer en 71 minutes de jeu.

L'Espagnol, le genou droit bandé à son arrivée sur le terrain, a fait appel au kiné du tournoi au début de la seconde manche, pour se faire masser, puis bander la cuisse gauche.

/ATS