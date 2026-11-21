Une rencontre éprouvante, mais une défaite à la clé pour le Volleyball Franches-Montagnes. Les Taignonnes se sont inclinées 3-2 dans la salle de Cheseaux samedi en Ligue A. Dans le détail, elles ont perdu 22-25, 36-34, 23-25, 25-14, 15-9.

La rencontre avait pourtant bien commencé pour le VFM qui a rapidement pris sept points d’avance pour mener 16-9. Les Vaudoises ont presque recollé, mais l’avantage a finalement suffi aux Jurassiennes pour gagner le premier set (25-23). La deuxième manche semblait ne pas vouloir se décider. Les Taignonnes ont d’abord fait la course en retard avant de recoller pour finalement devoir s’avouer vaincues 36-34. Elles ne se sont pas laissées abattre et ont repris l’avantage en remportant le troisième set de justesse 25-23. Elles ont toutefois complètement craqué dans la foulée et se sont retrouvées menées 9-0 dans le set qui a suivi. Elles n’ont pas pu recoller (25-14) et ont donc dû jouer une manche décisive qu’elles ont perdu 15-9, malgré une bonne entame.

Le VFM reste au 6e rang de la hiérarchie avec neuf points récoltés en sept rencontres de Ligue A. Il concède un deuxième revers de rang avant d’accueillir le leader qui connaît un sans-faute depuis le début de la saison /cra