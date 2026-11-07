La Française Marine Atlan reçoit le Reflet d'Or du GIFF

Le Geneva International Film Festival (GIFF) a décerné samedi soir le Reflet d'Or du meilleur ...
La Française Marine Atlan reçoit le Reflet d'Or du GIFF

La réalisatrice zurichoise Marina Klauser a été récompensée pour sa série documentaire "Der Engelmacher" (Le faiseur d'anges), qui raconte les abus sexuels subis dans la communauté religieuse bernoise de Methernitha.

Photo: Keystone/GAETAN BALLY Photo: Keystone/GAETAN BALLY

Le Geneva International Film Festival (GIFF) a décerné samedi soir le Reflet d'Or du meilleur long métrage à "La Gradiva", de la réalisatrice française Marine Atlan. La 32e édition du festival, qui s'est étendue sur dix jours, se termine dimanche.

Le Reflet d'or de la meilleure série internationale revient aux Polonais Piotr Derewenda et Wojciech Lepianka pour "Variola Vera", indique samedi soir le GIFF dans un communiqué. Le Reflet d'or de la meilleure expérience immersive est attribué au chorégraphe genevois Gilles Jobin et à l'illustrateur zurichois Thomas Ott pour "Sunset Motel", tandis que le prix "Future is sensible" va au réalisateur bangladais Abdullah Mohammad Saad pour "Annie".

La série documentaire "Der Engelmacher" (Le faiseur d'anges) de la Zurichoise Marina Klauser, qui raconte les abus sexuels subis dans la communauté religieuse bernoise de Methernitha, remporte le prix "Swiss Series Storytelling Award".

/ATS


 

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