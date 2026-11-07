Pas d'acheteur pour la voiture Kitt lors d'enchères à Zurich

La voiture Kitt, de la série "K2000", n'a pas trouvé d'acheteur samedi lors d'une vente aux ...
Pas d'acheteur pour la voiture Kitt lors d'enchères à Zurich

La voiture Kitt était mise à l'encan ce samedi à Zurich.

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La voiture Kitt, de la série "K2000", n'a pas trouvé d'acheteur samedi lors d'une vente aux enchères à Zurich. L'offre la plus élevée a atteint 200'000 francs, alors que le prix minimal avait été fixé à 250'000 francs à la maison Broad Arrow Auctions.

La voiture parlante de Michael Knight était la star de la série culte lancée en 1982. Elle avait accompagné l'acteur David Hasselhoff lors de concerts ou de tournées promotionnelles.

Kitt - une Pontiac Firebird Trans AM - ne change ainsi pas de propriétaire, a expliqué à Keystone-ATS un porte-parole de la maison d'enchères spécialisée dans les véhicules classiques, les voitures de collection et les voitures de sport. Elle appartient depuis 1999 au musicien lucernois Urs Kunz.

Ce véhicule figure parmi ceux qui ont été importés des États-Unis pour le compte de Profile Promotions, la société dirigée par Herbert Fechter, l'ancien manager de David Hasselhoff. Il a été construit pour la tournée autrichienne "Night Rocker" de David Hasselhoff, précise Broad Arrow sur son site Internet.

Un certificat d'authenticité atteste que le véhicule a été transformé selon les plans originaux du studio Universal Pictures et qu'il a accompagné David Hasselhoff lors de concerts, d'émissions de télévision et d'événements publics. Cela a notamment été le cas le 26 novembre 1990, lorsque le présentateur Beni Thurnherr s'est rendu en voiture au studio de la télévision alémanique SRF.

Recherchée par Interpol

Dans les années 1990, cette voiture culte est devenue la propriété du label discographique suisse Exclusa. C'est à cette époque qu'elle a été volée en Italie. Interpol a par la suite pu la récupérer et la restituer à son propriétaire. Les voleurs avaient toutefois dérobé le système électronique d'origine du tableau de bord. Celui-ci a été remplacé par la suite. La coque d'origine du tableau de bord, datant du début des années 1980, a été conservée.

Le véhicule est en état de marche mais n'est pas homologué pour la circulation routière, en raison des modifications réalisées pour devenir "Kitt".

Son nouveau propriétaire recevra en prime des photos d'archives du véhicule au côté de David Hasselhoff.

/ATS


 

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