Les meilleures photos de l'année exposées à Prangins (VD)

Le Musée national suisse, à Prangins, revient en images sur l'année 2025. Dès vendredi prochaine, il expose les clichés des lauréats du Swiss Press et World Press Photo. Avec en point d'orgue des images du village de Blatten sous les eaux ou d'immigrés aux Etats-Unis.

L'exposition rassemble plus de 300 prises de vue. En 2025, l'image photographique a plus que jamais cherché à dévoiler la douleur de la perte, le désarroi de l'exil, l'horreur de la destruction, les cris de survie mais aussi le bonheur des retrouvailles, la puissance des passions, la joie d'exister, écrivent les organisateurs.

Laurent Gilliéron de l'agence Keystone-ATS a remporté la catégorie Actualité avec des photographies de Blatten (VS) prises trois mois après l'effondrement du glacier du Birch. Flavia Leuenberger Ceppi, pour Le Temps, rassemble les signes des violences faites aux femmes. En noir et blanc, Gabriel Monnet, pour l'Illustré, capte de manière presque abstraite la Fête fédérale de gymnastique à Lausanne.

Dans le monde

Côté World Press Photo, l'Américaine Carol Guzy (Zuma Press) signe la photo de l'année. Son cliché, pris en août 2025, montre la détresse d'une famille équatorienne séparée du père à la suite du durcissement de la législation sur l'immigration aux Etats-Unis.

Egalement finaliste du prix, le Palestinien Saber Nuraldin (EPA Images) révèle l'ampleur de la crise de l'aide humanitaire à Gaza. Sa photographie montre des dizaines de Palestiniens affamés et désespérés grimpant sur le toit et les flancs d'un camion transportant de la farine.

/ATS