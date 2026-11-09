Andy Serkis encore hanté par Gollum jusque dans ses rêves

Andy Serkis, célèbre pour son rôle de Gollum dans la saga du "Seigneur des anneaux", affirme que le personnage le hante encore jusque dans son sommeil. L'acteur britannique de 62 ans doit reprendre ce rôle dans un nouveau film qu'il réalisera également, prévu en 2027.

"J'ai tout simplement vécu si longtemps avec Gollum", a confié l'acteur et réalisateur britannique dans un entretien au journal "The Sunday Times". Plus de deux décennies après avoir incarné cette créature emblématique de l'univers de J.R.R. Tolkien, Andy Serkis reconnaît que le personnage continue d'occuper une place importante dans son esprit.

"Je dors terriblement mal", a raconté le comédien de 62 ans, évoquant des nuits durant lesquelles fiction et réalité semblent parfois se confondre. "Mon esprit est très actif et cela a été une expérience folle de retrouver ce personnage que j'ai incarné il y a 26 ans", a-t-il expliqué.

L'acteur affirme qu'il lui arrive, la nuit, de dialoguer intérieurement avec Gollum, sans toujours savoir s'il est éveillé ou endormi. "Est-ce moi qui te dirige, Gollum? Ou est-ce toi qui me diriges? Sommes-nous en train de nous disputer?", se demande-t-il parfois.

Un retour devant et derrière la caméra

Andy Serkis retrouvera son personnage dans "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", un nouveau volet de la célèbre franchise fantastique. L'acteur britannique ne se contentera pas de reprendre son rôle puisqu'il assurera également la réalisation du long métrage.

Le film racontera la traque de Gollum par Aragorn, l'un des personnages majeurs de l'univers du "Seigneur des anneaux". Son intrigue se situera chronologiquement entre les événements des trilogies du "Hobbit" et du "Seigneur des anneaux", tout en recoupant ceux du premier volet de cette dernière.

La sortie du film dans les salles américaines est prévue pour décembre 2027. Ce nouveau projet marquera le retour d'Andy Serkis dans un rôle qui a profondément marqué sa carrière et auquel il reste attaché plus de vingt ans après ses premières apparitions à l'écran.

/ATS