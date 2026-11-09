Russell Brand condamné à plus de 10 ans de prison pour viol

Le Britannique Russell Brand, comédien star devenu influenceur complotiste, a été condamné ...
Russell Brand condamné à plus de 10 ans de prison pour viol

L'acteur Russell Brand a été reconnu coupable d'un viol et de trois agressions sexuelles au Royaume-Uni lundi.

Photo: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Photo: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali

Le Britannique Russell Brand, comédien star devenu influenceur complotiste, a été condamné lundi à 10 ans et six mois de prison après avoir été reconnu coupable d'un viol et de trois agressions sexuelles au Royaume-Uni. Les faits se sont déroulés entre 2004 et 2009.

Russell Brand, 51 ans, n'a montré aucune émotion quand la peine a été prononcée. "Il y a une vingtaine d'années, Russell Brand, vous étiez en train de devenir célèbre. Vous étiez intelligent et, aux yeux de nombreuses personnes, drôle et charismatique. Mais vous étiez aussi devenu un prédateur sexuel", a déclaré le juge Joel Bennathan.

/ATS


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