Un pianiste de paquebot secouru après neuf heures dans le Pacifique

Un pianiste de 37 ans travaillant sur un paquebot de croisière a été secouru par deux pêcheurs après neuf heures de dérive dans le Pacifique, au large de la Californie. Tombé à la mer dans des circonstances inconnues, il a été hospitalisé.

L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, se trouvait à bord de l'"Ovation of the Seas", un navire de la compagnie Royal Caribbean qui faisait route vers le Mexique, selon CBS News. Les circonstances dans lesquelles il est passé par-dessus bord restent inconnues.

Les faits se sont produits vendredi, à une trentaine de kilomètres des côtes californiennes. Grant Garrett et Sean Norton, deux pêcheurs qui rentraient d'une sortie de pêche au marlin près de l'île de Santa Catalina, dans le comté de Los Angeles, ont aperçu l'homme qui dérivait en pleine mer.

"Je me suis dit, c'est un homme. Arrêtons le bateau", a raconté Grant Garrett à CBS News, décrivant le moment où ils ont repéré le naufragé. Les deux pêcheurs ont immédiatement manoeuvré leur embarcation pour lui porter secours.

Etat de choc

"Grant et moi l'avons chacun agrippé par un bras pour le tirer. Il était en état de choc absolu", a expliqué Sean Norton, évoquant les efforts déployés pour hisser le pianiste à bord de leur bateau.

"La seule chose qu'il m'a dite, c'est: 'Merci. Je croyais que j'allais mourir'", a poursuivi le pêcheur. Après neuf heures passées dans l'océan, le rescapé était visiblement éprouvé par son calvaire.

Selon Sean Norton, le trentenaire doit notamment sa survie à la température exceptionnellement clémente de l'eau, liée au phénomène climatique et océanographique El Niño. "Une autre année, il y passait", a estimé le pêcheur.

Le pianiste a été transporté à l'hôpital après son sauvetage. Selon les garde-côtes américains, ses jours ne sont pas en danger.

/ATS