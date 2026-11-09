Russie: le journal Novaïa Gazeta ferme officiellement sa rédaction

Le journal Novaïa Gazeta, bastion historique de la presse indépendante en Russie, a tenu lundi sa dernière conférence de rédaction et vidé ses locaux, après avoir annoncé le mois dernier sa fermeture sous la pression du Kremlin.

Des images publiées par le média russe Ostorozhno Novosti montrent le rédacteur en chef, Sergueï Sokolov, en train de décrocher au mur les portraits de journalistes de la rédaction tués dans l'exercice de leurs fonctions, dont celui d'Anna Politkovskaïa.

L'un des fondateurs du journal et lauréat en 2021 du Nobel de la paix, Dmitri Mouratov, est aussi venu ranger et classer de derniers papiers, a constaté une photographe de l'AFP.

Les membres de la rédaction sont ensuite descendus dans la rue en brandissant des exemplaires du journal. Une pancarte sur laquelle a été écrit "Ici vivait Novaïa Gazeta" a été accrochée au mur extérieur.

Répression dénoncée

Dans un communiqué commun, le Royaume-Uni et la Finlande, qui co-président la Coalition pour la liberté des médias, un réseau composé d'une cinquantaine d'États membres, ont appelé lundi la Russie à "mettre fin à la répression des médias indépendants".

Créé en 1993 avec le soutien du dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, Novaïa Gazeta s'était penché sur tous les thèmes délicats: les crimes de l'armée russe, la corruption des élites, le groupe Wagner, ou encore la répression des homosexuels en Tchétchénie.

Le journal avait payé cet engagement au prix fort: six de ses journalistes ou contributeurs ont été tués, notamment Anna Politkovskaïa, qui documentait les crimes de guerre en Tchétchénie et a été assassinée à Moscou en 2006.

Dmitri Mouratov, ancien rédacteur en chef, avait estimé fin octobre auprès de l'AFP que la fermeture du journal faisait partie de la "la gigantesque campagne militaire" menée par le Kremlin depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine.

Depuis 2022, Novaïa Gazeta a vu sa licence de presse révoquée, tandis que plusieurs de ses journalistes et rédacteurs ont été mis sous pression, placés en garde à vue et leurs domiciles perquisitionnés.

La publication a aussi été désignée, en septembre, "agent de l'étranger", un label utilisé pour étouffer la dissidence.

Interrogé lundi sur la fin de Novaïa Gazeta, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé qu'il s'agissait d'un "cycle normal de changement".

"Il serait erroné de dire que l'ère des médias russes indépendants touche à sa fin. Les médias russes sont très diversifiés et se développent dans un environnement hautement concurrentiel", a-t-il assuré.

/ATS