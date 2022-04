La Suisse prend de nouvelles sanctions contre la Russie

La Suisse appliquera de nouvelles sanctions contre la Russie et le Bélarus, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Un embargo sur le charbon est notamment prévu. Les filles du président russe figurent nouvellement sur la liste des personnes sanctionnées.

Le Conseil fédéral a décidé d'agir suite aux atrocités commises dans la ville de Boutcha, indique-t-il dans un communiqué. La Suisse reprend la cinquième salve de sanctions prises la semaine passée par l'Union européenne contre Moscou.

Les sanctions sont dirigées contre le secteur énergétique russe et visent en particulier le charbon. Le bois, le ciment, les produits de la mer ou la vodka ne pourront plus non plus être importés. Ces biens représentent une source importante de revenus pour la Russie.

La Suisse reprend également l'interdiction d'exporter le kérosène et d'autres bien susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles de la Russie. L'UE a encore décidé de sanctions financières qui touchent notamment les trusts. Les organismes publics russes n'obtiendront plus de soutien financier.

Vu la situation géographique de la Suisse, le Conseil fédéral a renoncé à reprendre les sanctions européennes qui touchent les transports. Les représentants des Vingt-Sept ont décidé la fermeture des ports européens aux navires russes.





Liste étendue

La liste des personnes sanctionnées a été étendue. Plus de 200 nouveaux noms, dont les deux filles du président russe, et entités supplémentaires y sont inscrites. Ces personnes sont issues des milieux politiques et économiques. Elles sont actives dans le domaine militaire, de la communication, de la propagande ou font partie des cercles d'oligarques ou de leur famille.

La liste est identique à celle de l'UE. Elle entrera en vigueur mercredi dès 18h. /ATS-gtr