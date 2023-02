Guerre en Ukraine : « C’est un jour spécial pour moi »

La guerre en Ukraine a poussé des millions de personnes à quitter leur pays. Plusieurs centaines de réfugiés sont arrivés jusque dans le Jura. Daria Storozhenko en fait partie. Cette habitante de la banlieue de Kiev a rejoint l’Ajoie avec ses deux enfants au début du mois de mars. Daria, sa fille et son fils ont été accueillis par une famille établie à Courtemaîche. Tous les trois y vivent encore aujourd’hui. Daria a rapidement pris des cours de français. Cette responsable dans les ressources humaines travaille, par ailleurs, depuis le début du mois de février. Elle effectue notamment des ménages dans un cabinet médical de Porrentruy. Un an après le début de l’invasion russe, Daria Storozhenko nous a fait part de son témoignage. « C’est un jour spécial et difficile pour moi », a-t-elle indiqué à RFJ, se disant inquiète pour ses proches restés en Ukraine, notamment son mari. /alr