Quatre associations jurassiennes envoient du matériel pour l’hiver en Ukraine

Un nouveau convoi est parti du Jura pour apporter du matériel au peuple ukrainien touché par l’invasion russe en plein hiver. Le camion de 40 tonnes qui a quitté Alle jeudi contenait 43 génératrices, 35 fourneaux à bois, des textiles et des chaussures, des blouses médicales, de la literie, des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Terre d'accueil et sa présidente Claire Droz ont initié ce projet et la collecte de fonds. Trois autres associations jurassiennes ont également participé à l'opération, à savoir La maison ukrainienne d'Alle, Action Lumière et chaleur pour l'Ukraine, ainsi que Clos du Doubs Solidaire. Le camion fera escale en Allemagne pour un second chargement, avant de rallier Kiev. Le transport et la redistribution du matériel sur place sont pris en charge par la fondation United for Victory. /comm-emu