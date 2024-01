« La guerre continue et la misère augmente en Ukraine »

L’association est toujours en quête de biens matériels ou financiers. Pour cet hiver, elle a particulièrement besoin de sacs de couchage, de lits de camp et de matériel chaud, après avoir apporté des fourneaux à bois et des génératrices l’année passée. Elle recherche également des mécaniciens prêts à donner de leur temps pour réparer des vélos.

Faire le plus vite possible

Un aller-retour en Ukraine prend minimum 6 jours et le voyage coûte environ 2'000 francs pour le bus et l’essence, alors que les bénévoles prennent eux-mêmes leurs frais en charge. Le but est de passer le moins de temps possible sur place. « Une fois nous avons amené une cuisine sur place. Nous sommes arrivés le vendredi soir et le lundi elle était posée et elle fonctionnait. Il y a des régions comme Kiev ou Lviv qui sont bombardées, donc quand on traverse des grands centres où il y a des infrastructures électriques ou gazières, il faut absolument qu’on ne traîne pas là. L’avantage qu’on a maintenant, c’est qu’on a des alarmes sur le téléphone qu’on peut télécharger. Au fil des voyages on s’habitue un peu, mais il y a toujours une certaine anxiété. Il faut être courageux pour aller là-bas et être prudent », confie Jean-Marc Baume, alors que les formalités douanières sont devenues plus nombreuses.

Les personnes qui ont du matériel à donner peuvent aller chez Jean-Marc Baume au Noirmont. Il est aussi possible de faire un don à l’association JJGO – Entraide Ukraine via le compte CH68 0078 9100 0057 6910 5. /emu