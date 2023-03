Regard sur la situation des femmes ukrainiennes

C’est ce mercredi la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. A cette occasion, notre rédaction a choisi de donner la parole à une réfugiée ukrainienne pour évoquer la condition des femmes dans son pays en guerre. Olha Kuzemko a 37 ans et enseigne l’anglais. Elle est arrivée dans le Jura en août dernier avec sa fille de 10 ans.

La situation des femmes en Ukraine est évidemment très compliquée et le sentiment d’insécurité est omniprésent. « C’est très difficile pour les femmes de vivre pendant la guerre, qui prend la vie des gens. Ce conflit a plongé la vie des femmes dans le stress et une anxiété constante », témoigne Olha Kuzemko. Dans leur quotidien, les femmes ukrainiennes participent aussi d’une manière ou d’une autre à l’effort de guerre. « Les femmes travaillent beaucoup pour les soldats. Elles préparent à manger ou confectionnent des vêtements », explique Olha Kuzemko.

Baume sur le cœur : les réfugiées trouvent le réconfort nécessaire en Suisse. « La condition de la femme ukrainienne est prise en compte. Les organisations humanitaires mettent beaucoup de choses sur pied pour nous et les enfants », témoigne Olha Kuzemko. « C’est très important pour moi et ma fille d’avoir trouvé ici sécurité, protection et aide », conclut-elle.