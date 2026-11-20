Le Royaume-Uni et l'UE ont "conclu" un accord lors de leur sommet vendredi à Bruxelles, a indiqué un porte-parole du gouvernement britannique. La question de la réduction des frais universitaires pour les étudiants européens reste toutefois en suspens.

"Les négociations sont achevées", les deux parties s'étant entendues sur l'assouplissement des contrôles sur l'exportation de produits alimentaires britanniques, la mobilité des jeunes et les quotas d'émission de carbone, a détaillé ce porte-parole, ajoutant que "les discussions continueront dans certains domaines".

/ATS