Contre la "militarisation" de la société et la vie chère, pour l'avenir des jeunes, l'éducation, le droit au logement, le climat: des centaines de milliers de manifestants se mobilisent à travers l'Europe vendredi, sur fond de rejet des institutions.

Alors que la colère sociale gronde depuis des semaines, syndicats, associations et organisations de jeunesse avaient lancé des appels à des actions sur trois jours les 20, 21 et 22 novembre.

Des organisations de lycéens et étudiants d'une vingtaine de pays avaient aussi appelé à une grève internationale de la jeunesse ce vendredi, sous le mot d'ordre "Battez-vous pour notre avenir, pas pour leurs guerres".

En Italie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Rome en trois cortèges, dont un à l'appel du syndicat CGIL, qui a fait état d'une centaine de manifestations dans le pays, rassemblant plus d'un million de personnes.

Les manifestants protestaient contre le réarmement, le coût de la vie et pour un changement des politiques économiques et sociales du gouvernement.

/ATS