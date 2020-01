Trois recours contre la fiche cantonale sur les éoliennes

L’autonomie des communes est aussi ce qui a poussé le député PCSI et président de Librevent, Jean-Daniel Tschan, à saisir la justice. L’élu du Noirmont estime que la Commission de l’environnement et de l’équipement du Parlement jurassien a manqué de transparence en ajoutant plusieurs sites sans prévenir certaines communes concernées, soit Courtételle, Saulcy et Haute-Sorne. Pour rappel, la fiche identifie cinq sites potentiels. Quatre autres, dont les trois pointés par Jean-Daniel Tschan, sont mentionnés pour être éventuellement étudiés dans un second temps.