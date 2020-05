De Cornol à New York

Plus de 6'000 kilomètres et un océan séparent Cornol de New York et pourtant près de 500 habitants du village ajoulot ont émigré en Amérique entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Quelque 98% de ces jurassiens se sont installés aux Etats-Unis entre 1830 et 1930 et une bonne partie s'est arrêtée à New York. Une légende urbaine dit même qu’il y aurait une « Cornol Street » dans la ville américaine, pour exprimer l’importance de cette migration.





Un ouvrage pour la mémoire de centaines d’émigrés

L’historienne bruntrutaine Marie-Angèle Lovis raconte ce phénomène migratoire, pan de l'histoire de Cornol, dans son ouvrage « Un village suisse émigre, le cas de Cornol dans le canton du Jura (1815-1956) », publié le mois dernier aux éditions Alphil. Elle a réuni de nombreux documents, récoltés dans le Jura ou aux Etats-Unis, pour reconstituer le parcours de plusieurs centaines d'émigrés.