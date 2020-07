La Valdorée est bien fréquentée

Le succès est au rendez-vous pour le défi Boldair. Un peu plus d’un mois après son lancement, il compte déjà plus de 1'000 participants. Ce défi consiste à parcourir les 76 km de la Valdorée en marchant, en courant, ou en pédalant. Jusqu’à fin octobre, il faut y dénicher 20 postes pour poinçonner son coupon de participation. Toutes les inscriptions sont reversées aux participants sous forme de bons à faire valoir dans les commerces de la région.





Pas que pour les sportifs

Si plusieurs sportifs de la région relèvent ce défi, les familles s’en emparent aussi. « Tout le monde peut le faire », s’exclame Dominique Duscher. Elle a décidé d’emmener son mari et ses trois filles en balade cet été. Cette famille de Vicques prend part au défi en plusieurs étapes de marche. « Il faut gérer son effort en fonction de sa capacité physique mais c’est accessible à tout le monde », poursuit Dominique. Ces Vadais ont été séduits par le concept. « C’est vraiment le défi qui nous a donné l’impulsion de le faire. On a déjà fait plein de petits sentiers mais jamais la Valdorée elle-même », détaille la mère de famille. Et preuve que le succès est au rendez-vous, les Duscher « croisent pas mal de monde sur le parcours, que ce soit des cyclistes ou des marcheurs ». /msc