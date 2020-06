Un bon Boldair

Transpirer pour donner un élan à l’économie locale : c’est ce que visent trois Jurassiens à l’origine du défi Boldair. Dave Cattin, Vincent Mühlethaler et Pascal Lachat ont mis sur pied un challenge qui permet de soutenir notre région. Le défi Boldair est inédit dans la région. Il s’agit d’une performance qui peut être réalisée seul ou en famille. Les motivés doivent arpenter le tracé de la Valdorée dans la Vallée de Delémont et faire valider leur effort aux 20 postes qui seront placés sur le parcours. Au menu : 76 kilomètres pour 2'300 mètres de dénivelé à accomplir à pied, en courant ou à VTT. Ce défi sera mis en place le 10 juin et durera jusqu’au 30 octobre.





Soutenir le commerce local

Ce projet est soutenu par plusieurs organisations, dont Jura Tourisme, l’Office des Sports du Canton du Jura et la Ville de Delémont. Les participants auront l’occasion de voir leur effort récompensé. En effet, tous les mois, des gains seront attribués : au total, 50'000 francs en monnaie locale de Delémont seront promis à des sportifs par tirage au sort. Et puis, un jackpot final de 5'000 francs attend également un heureux futur gagnant. L’initiative des trois Jurassiens vise également à faire découvrir ou redécouvrir certains coins de notre région et, pourquoi pas, à attirer quelques touristes de cantons voisins ou de France voisine.





La complicité familiale en ligne de mire

Le défi Boldair cible les familles. Enfants et parents peuvent passer un moment privilégié en arpentant les sentiers et chemins de la région. D’ailleurs, la période de semi-confinement a permis à certaines familles de développer leur complicité. Ce challenge doit leur permettre de poursuivre dans cette direction. Un des initiateurs du projet est d’ailleurs pédiatre à l’Hôpital du Jura. Vincent Mühlethaler explique les bienfaits de ces instants passés en famille. /mle