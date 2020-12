Une rencontre de prestige pour des élèves jurassiens

Le travail d’une classe jurassienne reçoit une belle reconnaissance. Des élèves de 11H ont été retenus dans le cadre du projet européen « Convoi 77 » sur l’histoire de la Shoa pour assister à une cérémonie virtuelle qui se déroulera à l’Elysée en présence du président français Emmanuel Macron. La classe a travaillé sur la biographie de Jeanne Haas, une femme juive née à Delémont et déportée au camp d’extermination d’Auschwitz par le convoi 77, le dernier transport organisé entre le camp de transit de Drancy en France et la Pologne.

La classe a appris la nouvelle par le biais d’une lettre de l’ambassade de France à Berne. « C’est quelque chose d’assez inattendu, d’incroyable et une belle récompense pour les efforts fournis. On n’en revenait pas », indique l’enseignant responsable, Julien Tschopp. Selon ce dernier, les responsables du projet « Convoi 77 » ont notamment été séduits par la qualité du dossier jurassien et les recherches effectuées sur Jeanne Haas. La classe delémontaine a obtenu la note maximale et son travail a été qualifié d’excellent.

D’après Julien Tschopp, Emmanuel Macron devrait s’adresser aux élèves par écran interposé en raison de la situation sanitaire, mais toutes les modalités ne sont pas encore connues. La date est toutefois fixée au 27 janvier. /alr