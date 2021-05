Les musées de la région se la jouent en nocturne

La Nuit et Journée des musées 2021 aura bel et bien lieu. Le Réseau interjurassien des musées l’annonce ce mardi. Les réjouissances auront lieu samedi 29 et dimanche 30 mai. L’événement avait dû être annulé l’année passée à cause du Covid-19.





Programme ludique, créatif et mystérieux

Neuf institutions de la région participent à cette édition et rivalisent de créativité pour proposer au public des activités originales. Ainsi, à Porrentruy, l’Espace d’Art Brut invite les visiteurs à libérer le brut en eux en se mettant au dessin. Jurassica organise une chasse au trésor pour découvrir son exposition sur les dinosaures de Charente. Le Musée de l’Hôtel-Dieu met en place un quizz à la rencontre de Marcel Duchamp, et une visite à la lampe de poche.

A Delémont, le Musée d’art et d’histoire a imaginé un parcours libre en ville dédié à carnaval, et a demandé aux cliques jurassiennes de se produire le dimanche ; le Musée des pompiers se joint à l’événement. Le Musée des arts de Moutier encourage les visiteurs à devenir détectives et à chasser des détails cachés dans les œuvres exposées. Le Musée rural des Genevez met sur pied dimanche un parcours jeunesse et des jeux autour du thème des poids et mesures.

C’est à la lueur de la bougie que les curieux visiteront le Centre Nature Les Cerlatez, avec tour de l’étang de la Gruère au crépuscule et chasse au trésor au clair de lune. Enfin, l’Espace horloger de la Vallée de Joux au Sentier propose des démonstrations à l’établi et une activité parents-enfants pour réaliser une montre en confiserie.

Il est parfois nécessaire de s’inscrire pour participer à ces activités. Vous trouverez les détails du programme et les horaires sur le site du Réseau interjurassien des Musées. /comm-lad