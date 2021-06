Du cumin 100% local pousse en Ajoie

Un champ ajoulot cache une culture unique en Suisse. À Alle, la famille Cattin s’est lancée il y a quelques années dans la production de cumin. Cette plante herbacée, aussi appelée carvi, est actuellement en floraison. La récolte pourrait se dérouler dans quelques semaines. La famille Cattin fait office de pionnière car il n’existe pas, voire peu, d’autres cultures du genre dans notre pays. L’idée a germé alors que les produits régionaux étaient en plein essor. Selon Pascal Cattin, le but était notamment de pouvoir ajouter du cumin local dans la saucisse d’Ajoie de son beau-frère qui est boucher.





Une récolte à adapter

Les essais ont démarré dans un coin de jardin pour voir comment il fallait prendre soin de cette culture. En 2014, Pascal Cattin et sa famille ont semé en plein champ et le cumin a pu être récolté pour la première fois l’année suivante avec une moissonneuse-batteuse. Comme leur exploitation est biologique, les agriculteurs ont dû réfléchir à la façon de désherber la plus adaptée possible à cette plante. Pour le séchage et le triage des graines, ils se sont rendus jusque vers Schaffhouse les premières années. Depuis, la famille Cattin a développé ses propres outils. La coopérative agricole de Courtételle s’est aussi équipée de trieurs destinés aux produits spéciaux.

La préparation et la commercialisation du cumin se font par le biais de la société Fromajoie SA à Alle. Pascal Cattin vend son produit dans toute la Suisse. /alr