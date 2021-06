Un patron de discothèque heureux

Le sourire d'un gérant d'une discothèque jurassienne. Les établissements pourront rouvrir leurs portes aux clients sans limite de capacité, ni traçage, ni port du masque, et ce dès samedi. Seule condition : les clients devront présenter un certificat covid à l'entrée. Il s’agit d’une des mesures annoncées ce mercredi par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.





Des engagements supplémentaires ?



Une nouvelle qui réjouit Dogan Sirimsi, patron de l'Atlantide à Porrentruy. Sa discothèque, fermée depuis octobre dernier, rouvrira enfin ses portes début juillet. « Il faut qu’on se mette en place. Dès le 2 juillet on sera complètement opérationnel », explique-t-il. Le gérant pourrait être amené à engager plus de personnel « pour les contrôles supplémentaires qui seront exigés ». « On ne sait pas comment les gens vont réagir, si ce sera l’euphorie ou si les gens seront craintifs », précise Dogan Sirimsi. /mmi