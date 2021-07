Une Jurassienne met en scène les Jeux olympiques

Art et sport, même combat

« Je me suis basée sur les plus jeunes générations. L’enfant doit utiliser son intelligence, sa discipline, sa motivation pour remplir un objectif » : Annick Woungly explique ainsi le message transmis à travers son affiche. « Quand on se présente à un concours de design, c’est aussi une compétition. On se mesure aux meilleurs, on va au-delà de nos limites. C’est la même chose pour les JO, on se met dans la tête d’un athlète », ajoute-t-elle. /mmi