Vers la mise en place de guichets uniques pour les prestations sociales

Les députés jurassiens veulent apporter davantage de clarté et de simplicité dans le système des prestations sociales. Réuni mercredi, le Parlement a adopté, par 56 voix contre 0 et 1 abstention, une motion portée par la député socialiste Loïc Dobler et demandant la mise en place de guichets uniques. L’idée est que les bénéficiaires puissent dialoguer avec un interlocuteur principal qui les oriente et soit capable de leur apporter des réponses efficaces. Selon le motionnaire, il s’agit aussi d’éviter les redondances administratives entre plusieurs organismes « qui reprennent systématiquement le dossier depuis le départ ».

Tous les groupes parlementaires ont apporté leur soutien à cette motion. Pour l’UDC, Lionel Montavon a toutefois estimé indispensable qu’il y ait un guichet par district. Le démocrate-chrétien Olivier Goffinet a abondé dans ce sens et souhaité qu’une telle mesure n’entraine pas seulement un échelon supplémentaire, mais aussi une réorganisation des organes concernés. Le texte était également soutenu par le Gouvernement. La ministre de l’Intérieur a souligné la complexité du système actuel. Selon Nathalie Barthoulot, les autorités constatent fréquemment que des personnes arrivent à l’aide sociale sans avoir demandé certaines prestations en amont. Une situation qui s’explique notamment, d'après elle, par une difficulté d’accès à l’information et qui pourrait être réglée par la mise en place de guichets uniques.