La Jurassienne Sophie Studer lauréate du festival FriScènes

Sophie Studer a reçu samedi un prix d’interprétation au festival international de théâtre FriScènes. Originaire de Montfaucon, elle a été récompensée pour son rôle de Madame Blanche dans la nouvelle création de la compagnie Vol de Nuit, Madame rêve d’atomiseurs. Le projet de la compagnie Vol de Nuit explore un trio clownesque : Madame Blanche la maîtresse, Monsieur Auguste son élève, et La Truite le chef de piste. Sophie Studer et son complice Marinel Mittempergher improvisent avec les envies du public. La Truite (Nicolas Steullet) crée la mise en scène sur le vif, aidée par Johana Gorrara et Célien Milani qui réalisent l’éclairage et l’univers sonore en direct.





Une récompense de plus pour Vol de Nuit

Quatre autres pièces étaient en compétition durant le festival FriScènes, présentées par des troupes suisses et françaises. C’est la troisième fois que la compagnie Vol de Nuit se distingue lors du festival de théâtre fribourgeois.

Madame rêve d’atomiseurs se jouera à Montfaucon, vendredi 22 et samedi 23 octobre à 20h, et dimanche 24 octobre à 17h. /comm-cto