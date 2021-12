Effectifs stables cette année dans le secteur horloger

Les effectifs de l'industrie horlogère suisse ont évolué dans la stabilité entre fin septembre 2020 et fin septembre 2021, où ils ont atteint 57'491 travailleurs (-0,1% en un an). La période a été marquée par le recours aux réductions d’horaires de travail (RHT) et la reprise rapide des exportations.

Le chômage partiel a permis de préserver le personnel et son savoir-faire au sein des entreprises durant la phase initiale de la crise sanitaire, s'est réjouie la Convention patronale de l'industrie horlogère (CP), il y a quelques jours, en publiant son recensement annuel du secteur horloger et microtechnique.

Baromètre du secteur, le personnel affecté à l’outil de production a présenté une très grande stabilité en 2021, avec une augmentation de 16 postes. Le personnel administratif est pour sa part en recul de 99 unités (-0,7%) et celui de direction en progression de 24 unités (+1,5%).





Jura et Genève en hausse

Le nombre des travailleurs au bénéfice d’un diplôme des métiers s’est inscrit à 25'665 (-2,8%), alors que les bénéficiaires d’une formation supérieure sont en croissance de 3,4%. Le taux de personnel qualifié représente désormais 70% des effectifs globaux, précise le communiqué.

Le trio de tête des cantons les plus horlogers en termes d’effectifs restent Neuchâtel (15’063), Berne (12’301) et Genève (10’499). Formé de ces trois cantons ainsi que Jura, Vaud et Soleure, l’"Arc horloger" concentre l’essentiel des ressources du secteur, soit 53’134 travailleurs (plus de 92% du total).

Les cantons de Neuchâtel, Berne et Vaud présentent une baisse des effectifs inférieure à 1%. La contraction atteint 5,4% pour le canton de Soleure. Comme en 2020, les cantons de Genève et du Jura ont eux profité d'une progression, de respectivement +1,5% et +2,1%.





Optimisme de mise

L’effet positif des RHT a donc permis répondre rapidement à la forte reprise des exportations horlogères dès le printemps 2021. Bien que l'embellie présente des disparités selon les gammes de prix, elle pousse à l’optimisme quant à l’évolution des effectifs en 2022, estime la CP.

Les entreprises soumises à la Convention collective de travail (CCT) signée avec les syndicats restent enfin largement majoritaires : elles constituent les trois quarts d’entre elles (511 unités), avec 49’007 personnes. Du coup, 85,2% des travailleurs exerçaient en 2021 leur activité dans des entreprises soumises à la CCT de la branche.

L’horlogerie est l’un des secteurs économiques les plus conventionnés de Suisse. Pour rappel, les effectifs de la branche affichaient un recul de 2,6% sur un an en septembre 2020. /ATS-tbu