Le Royal dévoile son affiche

Théâtre, musique classique, danse, humour. La première partie de la saison 2022 du Centre culturel Le Royal à Tavannes a été dévoilée vendredi. Jean-Louis Murat, Nicolas Fraissinet, Nathalie Devantay, Nathanaël Rochait ou encore les Fils du Facteur fouleront la scène du Royal jusqu’au mois de juin. Les plus jeunes spectateurs ne sont pas non plus oubliés avec un spectacle de marionnettes dès 1 an. Simon Bertholet, vice-président et programmateur nous décrit, en partie, ce premier menu pour 2022.