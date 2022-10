Une nouvelle procureure pour le Jura

Le canton du Jura compte une nouvelle procureure. Charlotte Wernli a été élue à cette fonction mercredi par le législatif cantonal par 54 voix. Sa candidature était recommandée par le Conseil de surveillance de la magistrature. Âgée de 36 ans et domiciliée à Lajoux, elle est titulaire d’un master en droit et du brevet d’avocat neuchâtelois et est actuellement procureure assistante au Ministère public du canton de Neuchâtel. Elle succède ainsi à Valérie Cortat.







Une juge suppléante également élue

Le Parlement jurassien a par ailleurs élu une juge suppléante au Tribunal de première instance. Domiciliée à Studen dans le canton de Berne, Cléo Bonadei a été élue à ce poste par 52 voix. Titulaire d’un master en droit et sciences criminelles et du brevet d’avocat jurassien, elle est actuellement avocate au sein du Service de l’aménagement du territoire unité francophone du canton de Berne. Deux postes de juges suppléants étaient à repourvoir. Une personne préavisée ayant finalement retiré sa candidature, le deuxième poste sera remis prochainement au concours. /gtr