Le carré parfait des usines relais à Porrentruy

Puissance 4 pour les usines relais à Porrentruy. Un quatrième bâtiment est inauguré ce vendredi dans la zone industrielle en Roche-de-Mars. Comme les trois autres, il a été construit par Regiotech, l’organisation qui vise à soutenir la création et l’installation d’entreprises en Ajoie.

D’une surface utile de 2’100m2, cette nouvelle usine pourra accueillir 5 entreprises au total. Elle n’a pas été construite exactement comme ses trois sœurs puisqu’elle bénéficie d’un attique et sera gérée sous la forme de la PPE (propriété par étage). Le rez-de-chaussée sera occupé par le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) et Diamac SA, active dans le domaine de la chirurgie. Le premier étage reste à louer alors que l’attique sera occupé par Digital Solutions dès janvier 2023.





L’usine relais… une affaire à succès

L’inauguration de cette usine clôt ainsi la construction de tels bâtiments dans ce secteur à Porrentruy. Le terrain disponible est totalement occupé. En douze ans, Regiotech aura réussi à construire quatre usines dont deux sont désormais en mains d’entreprises (Jaeger-LeCoultre et Louis Bélet). Un succès que l’ancien président de Regiotech Marcel Hubleur explique par la « nécessité » de proposer de telles solutions en Ajoie. « Ce sont des locaux modernes, simples, faciles d’entretien et très bon marché » explique celui qui, à 85 ans, assure que cette inauguration est sa dernière. « Si jamais il y avait énormément de demande et qu’on trouve du terrain, je participe volontiers à certaines démarches, mais je ne prendrai plus la responsabilité totale », conclut Marcel Hubleur. /clo