Stations Cinoche ouvre la discussion sur les pouvoirs du cinéma

Se questionner sur les pouvoirs du cinéma dans la représentation que nous avons des autres. C’est ce que propose Stations Cinoche. Ce collectif a été fondé par deux jeunes amis prévôtois, Camille Tissot et Aymane Filali. Il a sélectionné 10 films pour sa première saison sur les thèmes suivants : Moyens-Orients, Banlieues, Féminins-Masculins. Le premier, « La Haine » de Mathieu Kossovitz, sera diffusé mardi à Moutier. Il sera précédé d’un échauffement musical pour se mettre dans l’ambiance et suivi d’une discussion sur la capacité des images à transmettre des idées : « Nous avons projeté plusieurs films dans un local d’amis à Moutier et cela générait des discussions, des débats à la fin et on s’est dit que cela méritait qu’on sorte du cadre privé pour atteindre un cadre plus varié. Notre sélection veut offrir différents points de vue pour mieux comprendre la notion de l’autre. On a pris conscience de la capacité du cinéma à représenter certains contextes spécifiques avec la possibilité de les détruire, mais aussi celle de les reconstruire et de les réhumaniser et de représenter certains milieux à leurs justes valeurs », explique Aymane Filali.