Rendez-vous sport : merci Beat !

Le ski suisse a vécu un week-end fort en émotions à Wengen. Marco Odermatt par deux fois, Stefan Rogentin et Loïc Meillard ont fait vibrer le public du Lauberhorn en montant sur le podium des épreuves de Coupe du monde dans l’Oberland bernois. Mais les yeux des plus de 10'000 spectateurs étaient surtout rivés sur un autre homme : le Bernois Beat Feuz a reçu des acclamations tout au long du mythique tracé. A bientôt 36 ans, il a effectué sa toute dernière course en Suisse, une semaine avant de prendre sa retraite après la descente de Kitzbühel. Revivez la séquence hommages et émotions de ce lundi dans le Rendez-vous sport de La Matinale avec notre envoyé spécial à Wengen Christophe Moreillon.