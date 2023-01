Et si le site de BAT à Boncourt devenait un centre de ports-francs ?

L’avenir du site suisse de BAT à Boncourt s’invite sur la table du Parlement jurassien. Le député du Centre Gauthier Corbat a déposé une question écrite quant à la future occupation des 70'000 mètres carrés de surface qui seront libres après le départ du géant cigarettier. Si le canton du Jura s’attèle à attirer des entreprises qui pourraient occuper les lieux, l’élu de Vendlincourt demande à l’Etat de se positionner sur la possibilité de créer des ports-francs dans la commune ajoulote.

Pour Gauthier Corbat, le site de BAT à Boncourt pourrait devenir une grande zone portuaire, soit un lieu de stockage où les marchandises transiteraient sans être soumises aux droits de douane, de TVA ou de paiements de cautions. Le site est idéalement placé : il se trouve directement à la frontière franco-suisse, mais il est aussi proche de Bâle, de l’Allemagne et de l’EuroAirport. Le député du Centre y verrait une grande similitude avec Genève, qui abrite sur plus de 100'000 mètres carrés la plus grande zone d’entreposage et de logistique au monde en matière d’œuvres d’art et d’autres objets de valeur. Les activités y sont intenses au regard de l’augmentation des échanges et de la multiplication des foires et autres événements. Pour le canton de Genève, les gains tirés des entrepôts sont estimés entre 10 et 12 millions de francs par année.

Gauthier Corbat sollicite donc le jugement de Gouvernement quant à la possibilité de faire de Boncourt un centre de ports-francs pour le Nord-Ouest de la Suisse. Il estime que le canton du Jura a une carte à jouer avec cet atout à la frontière, que ce soit pour de l’art ou toute autre marchandise déposée pour une période transitoire. /rch