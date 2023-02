L’extension de la N18 entre Delémont et Bâle entre dans les plans de la Confédération

Le Conseil fédéral libère la voie pour l'aménagement de la N18 entre Delémont et Bâle. La Confédération a adopté mercredi le message sur le développement du réseau routier national. Elle y a inclus le tronçon entre le Jura et Bâle, contrairement à sa première version. Le Comité N18 Bâle-Jura se réjouit dans un communiqué que son engagement en faveur de l’aménagement de cette route surchargée porte ses fruits. « La Confédération a reconnu l'importance d'une élimination rapide des goulets d'étranglement et pose ainsi les jalons d'un aménagement performant de cette importante liaison de transport », explique Martin Dätwyler, président du comité N18 et directeur de la Chambre de commerce des deux Bâle.

Le financement de l'aménagement et la résolution concrète des problèmes ne sont toutefois pas encore bouclés. L'Office fédéral des routes élabore actuellement une étude de corridor sur la N18 et prévoit de l'achever d'ici l'été 2024. Le comité N18 demande que les mesures résultant de cette étude soient intégrées dans l'étape d'aménagement du programme de développement stratégique PRODES 2027 et qu'elles soient financées par ce biais. /comm-emu