De nouvelles infrastructures pour Umatec et Landi à Alle

Un nouvel atelier mécanique pour Umatec, entreprise spécialisée dans les machines agricoles, et un nouveau dépôt agricole pour Landi Agro, filiale de Landi ArcJura, qui vend aliments, engrais, semences et produits phytosanitaires pour les agriculteurs : deux bâtiments sont venus combler un trou laissé béant par la démolition des anciennes infrastructures sur le site du Centre Ajoie à Alle.

« En une dizaine d’années, beaucoup de choses ont changé sur ce site. Il y a eu l’élaboration avec les CJ d’une plateforme de transbordement. Ensuite, on a démoli nos deux bâtiments principaux, l’atelier mécanique et le dépôt agricole, pour les remplacer par deux nouveaux bâtiments », explique Michel Crausaz. La raison ? « Notre dépôt agricole était complètement usé. On a dû remettre à l’ordre du jour le chauffage et s’adapter aux besoins actuels du personnel et aux règles légales de stockage des agents de productions comme les produits phytosanitaires et les engrais », poursuit le directeur de Landi ArcJura.

La collaboration entre Umatec et Landi Agro s’explique par le fait qu’ils partagent en partie les mêmes clients, des agriculteurs qui profitent de « l’unité agricole sur le site de Centre Ajoie », explique Michel Crausaz

La synergie entre les acteurs du monde agricole ne s’arrête pas là : la journée portes-ouvertes d’Umatec et Landi Agro se tiendra le dimanche 16 avril, lendemain du jubilé des 12 ans de l’Association d’élevage bovin d’Ajoie. Celle-ci organise en effet le samedi 15 – pour fêter ses 10 ans avec deux ans de retard, pandémie oblige – un concours de bovins, avant que la soirée des Jeunes éleveurs jurassiens ne vienne clore la soirée. /tbe