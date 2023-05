De nouveaux cambriolages en vieille ville de Delémont

La vieille ville de Delémont a été le théâtre de nouveaux cambriolages. Deux commerces ont été visités dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ou les malfrats ont pris pour cible le restaurant de La Bottega. Ils ont fracassé la porte-arrière de l’établissement avant d’arracher le coffre-fort et de l’emporter. Le patron, Sébastien Tronnolone, estime le montant du vol à environ 12'000 francs, sachant que du vin, de l’alcool et des cigarettes ont également été subtilisés. La boutique Afriska a, par ailleurs, aussi été visitée. Sa gérante, Franziska Barthe, a retrouvé la porte de son magasin grande ouverte, mais rien n’a été emporté. La caisse était vide.

Deux autres commerces avaient été cambriolés entre le 25 et le 26 avril en vieille ville. Selon le commissaire de la police municipale, il n’est actuellement pas possible de tirer des liens entre ces différents évènements. Le service d’identification judiciaire de la police cantonale a procédé à différents relevés pour l’enquête. Roland Moritz recommande aux commerçants d’assurer un minimum de sécurité sans toutefois « tomber dans la psychose ». Il conseille notamment de ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans la caisse et des objets de valeur trop visibles. /alr