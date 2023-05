Des antennes pour les radios de l’armée suisse produites dans le Jura

Deux sociétés travaillant pour l’armée suisse s’implantent dans le canton du Jura. Elbit Systems Switzerland et Rami Swiss ont inauguré vendredi matin un nouveau site de production à Courtételle, dans les locaux de l’ancienne usine Membrez qui avaient également fait office de centre de vaccination ces dernières années. Des antennes pour les radios utilisées entre les soldats, les véhicules et les avions seront notamment produites sur place. Il s’agira de la première unité de production en Suisse pour le groupe israélien Elbit Systems qui travaille toutefois depuis plusieurs décennies pour l’armée helvétique. « Les obligations liées aux affaires compensatoires incitent les entreprises à produire en Suisse. Nous avons décidé d’aller plus loin en fabriquant non seulement les composants, mais aussi les antennes », explique le président du Conseil d’administration d’Elbit Systems Switzerland, Jakob Baumann.

Une vingtaine de personnes sont employées sur ce site, notamment des techniciens et des ingénieurs. « On profite du passé de l’industrie horlogère dans la région. Il y a des gens très qualifiés », souligne Jakob Baumann. La main-d’œuvre a notamment pesé dans la balance concernant le choix du lieu, selon le dirigeant. « Notre partenaire américain a trouvé que c’était une bonne place pour développer son marché suisse, mais aussi européen », indique-t-il.