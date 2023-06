Le Domonight triathlon débarque

Une nouvelle manifestation sportive pour les oiseaux de nuit à Delémont. Le premier Domonight triathlon se tient dès 00h01 ce vendredi autour de La Blancherie. Un triathlon nocturne qui accueillera une cinquantaine de participants, catégories hommes et femmes. Yannick Barthe, président de l’organisation du Dominight, est un habitué des triathlons, déjà organisateur du Domoniak qui se déroulera en septembre. L’organisation a limité la jauge de participants à 50 et a donc fait le plein. Pour des questions de sécurité, chaque participant devra s’équiper d’éclairages avant et arrière pour les parcours de course à pied (3km) et vélo (9km). Pour éviter les nuisances sonores, il n’y aura pas de speaker. Et si des lampadaires ont été installés au bord du bassin extérieur de La Blancherie (parcours de 300m de natation), ils sont « beaucoup moins puissants que l’éclairage du stade », explique Yannick Barthe. /mmi