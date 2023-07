Lieu abandonné cherche nouvelle vie (1/5)

Le canton du Jura compte plusieurs lieux délaissés, à la recherche d’une nouvelle vie. C’est le sujet de notre série de reportages de la semaine : nous découvrirons des bâtiments au patrimoine historique et culturel fort, qui cherchent à se réinventer et font l’objet de mesures de conservation. « On n’a pas de chiffre, mais je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de bâtiments totalement abandonnés dans le Jura. En revanche, il y en a beaucoup qui vont changer d’affectation et être transformés », explique Lucie Hubleur, conservatrice des monuments au canton du Jura et notre guide pour la semaine.





Les forges de Bellefontaine, industrie florissante à St-Ursanne

Au bord d’une route de campagne, entre St-Ursanne et Ocourt, une ancienne maison de maitre du XVIIIe siècle résiste. Bordée par le Doubs et les fleurs des champs, elle est le dernier témoin d’une industrie florissante entre le XVIe et le XIXe siècle : les forges de Bellefontaine. Dans les années 1800, une douzaine de bâtiments peuplaient le site et 400 personnes étaient employées pour travailler l’acier. Le site est réaffecté à la fin du XIXe siècle, une centrale hydroélectrique, gérée par les Forces motrices bernoises (aujourd’hui BKW), est construite. Elle ne fonctionne plus actuellement.