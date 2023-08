La dernière Tuile fait recette

La Tuile part en beauté. Le 604e et dernier numéro du journal satirique cher à son fondateur et rédacteur en chef Pierre-André Marchand est disponible dans les kiosques. Et le succès est au rendez-vous : certains marchands de journaux affichent une liste de réservation conséquente. Il a fallu réapprovisionner quelques points de ventes, relate Pierre-André Marchand : « On a pour l’instant dû faire 200 réimpressions, et j’ai reçu de nombreux messages très émouvants de la part de lecteurs. Ça fait chaud au cœur ». /tbe