Sorti(e) de boîte : Atelier Area

Les fontaines de la vieille ville de Delémont ont notamment pu bénéficier d’une nouvelle vie grâce à ses restauratrices d’art. Notre chronique s’intéresse ce jeudi à l’Atelier Area basé à Porrentruy. Fondée par Amalita Bruthus, cette entreprise a pour objectif de sauvegarder le patrimoine historique face aux dégâts du temps. L’Atelier Area a fêté cette année son vingtième anniversaire. Il a vu le jour en 2003 lorsque sa fondatrice s’est laissé convaincre par l’Office jurassien de la culture. « Au départ, je n’avais pas du tout l’intention de me mettre à mon compte. Ensuite, les choses se sont mises en place assez rapidement. J’ai remarqué qu’il y avait une demande », souligne Amalita Bruthus.

Le métier a beaucoup évolué en deux décennies, selon la restauratrice d’art. « Aujourd’hui, il faut de plus en plus de compétences scientifiques pour l’analyse des matériaux, la connaissance des dégradations ou encore les techniques d’exécution », indique-t-elle. Amalita Bruthus ajoute que le métier est devenu pluridisciplinaire. « Si vous avez des bois ou du métal, il faut des spécialistes. On ne se retrouve pas forcément seul devant l’œuvre, on fait un travail collectif », ajoute la fondatrice de l’Atelier Area. Parmi les défis auxquels l’entreprise devra faire face à l’avenir, Amalita Bruthus estime important de faire comprendre que la « restauration n’est pas une fin en soi ». Il faut aussi « programmer et intégrer l’entretien ».