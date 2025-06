Cœurs de métier : Yann Burkhalter, constructeur nautique

On prend le large, dans « Cœurs de métier », en compagnie de Yann Burkhalter… Depuis une vingtaine d’années, il exerce la profession de constructeur nautique chez Duvoisin Nautique, au port d’Auvernier, dans le canton de Neuchâtel, où il a accompli son apprentissage après avoir été mordu de voile depuis l’âge de sept ans.

Ce métier, on pourrait se l’imaginer comme l’équivalent des garagistes pour les bateaux, mais dans la pratique, le monde de la navigation est beaucoup moins standardisé que celui de la voiture, ce qui oblige les professionnels à faire preuve de débrouillardise et à maîtriser un grand nombre de techniques différentes. Au quotidien, ils travaillent sur la structure du bateau, en bois, métal, résine, mais ils touchent aussi au gréement, au montage électrique, aux sanitaires, à la peinture et à tout ce qui constitue un navire fonctionnel. Ils interviennent pour l’entretien ordinaire mais aussi en cas d’accidents, qui peuvent parfois être spectaculaires. Quant à la relève, elle est assurée, puisque Duvoisin Nautique forme actuellement un nouvel apprenti.