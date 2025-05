Peintre en bâtiment de formation, il s’est ensuite orienté vers une formation de désinfestateur menée en trois ans à Genève, avec des cours de biologie, de formulation ou encore de psychologie. Désormais, cela fait 18 ans qu’il exerce son travail. C’est son grand-père, lui-même désinfestateur, qui lui a donné envie d’effectuer cette profession. « L’entendre parler, cela me passionnait », confie-t-il en prenant toutes les précautions pour ne pas toucher les murs et endroits infestés. « Avec l’habitude je n’ai pas peur, mais il faut toujours faire attention à ne pas ramener ça chez soi », explique-t-il. Sa mission ne se cantonne pas à l’élimination des espèces indésirables, « c’est un service que l’on rend à la personne, on passe parfois des heures au téléphone avec les clients ». S’il avoue que le regard des gens sur son métier est parfois pesant, il constate en revanche que les mentalités évoluent et de nombreuses personnes le questionnent sur ses missions et son quotidien bien chargé, entre nids de frelons asiatiques, fourmis et autres espèces embêtantes.