Richemont investit à Haute-Sorne

Richemont compte se développer à Haute-Sorne. Le groupe de luxe a bel et bien fait l’acquisition d’une surface de 15'000 mètres/carré dans la ZAM 2, la zone industrielle de Glovelier, à côté de son usine Cartier. L’information a été publiée ce samedi dans « Le Quotidien Jurassien » qui indique que les ventes et les promesses de vente des terrains sont désormais actées. Ce point nous a été confirmé par le président du syndicat qui gère la ZAM 2, Eric Dobler également maire de Haute-Sorne. L’élu du Centre précise que l’achat des surfaces devra encore être avalisé par les législatifs de Haute-Sorne, Boécourt et Saulcy, les trois communes membres de la ZAM 2. Richemont va ainsi déplacer Varinor de Delémont à Glovelier dans le courant du premier semestre 2026 avec la construction d’un nouveau bâtiment. Le premier coup de pioche pourrait être donné au printemps 2024, selon Eric Dobler. Le déménagement devrait déboucher sur la création d’une centaine d’emplois. Selon le QJ, les investissements globaux de Richemont à Haute-Sorne pourraient permettre de créer plusieurs centaines de postes à moyen terme. /fco-tbe