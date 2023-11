Trois lauréats reçoivent le Prix de l’Arc jurassien

Ils sont récompensés pour leur contribution au rayonnement de l’Arc jurassien. Trois lauréats ont été primés vendredi après-midi à Delémont à l’occasion de la 1re édition du Prix de l’Arc jurassien. Dotée de 20'000 francs, la distinction vise à soutenir des projets qui participent à « mettre en valeur l’excellence et les spécificités » de la région. Elle est remise par l’association arcjurassien.ch qui réunit les cantons du Jura, de Berne, Neuchâtel et Vaud.

Le premier prix est revenu à l’agrodistillerie Gagygnole de Souboz. Fondée il y a une dizaine d’années dans le village du Jura bernois, elle produit notamment des spiritueux artisanaux et des gins. Le jury qui est composé de personnalités emblématiques de l’Arc jurassien a salué la mise en valeur des produits du terroir, comme la gentiane jaune, la damassine ou encore le sapin blanc. La distillerie Gagygnole a ainsi reçu une enveloppe de 10'000 francs. « On remarque que notre projet est porteur et que les gens sont derrière nous. On ne pensait pas que notre entreprise méritait de gagner un tel prix », a expliqué à notre micro Luca Gyger, l’un des fondateurs. L’argent de la distinction leur servira notamment à développer leur site internet et la culture des plantes utilisées pour leurs produits.