Une pale d’éolienne attend sa seconde vie à la Flasa

« Un boulevard devant nous avec ce produit »

Pour l’entreprise Flasa, c’est une formidable vitrine pour son effort de diversification vers le domaine de l’énergie et son « Ecopôle » qui accueille actuellement dans ses immenses locaux 23 entreprises. Pour Planair, c’est une démonstration censée conquérir le marché. « Je suis convaincu que cela fera des petits. Il y a beaucoup de parcs éoliens qui vont être démantelés en Europe et dans le monde. Il y a donc une énorme ressource de pales, donc on a un boulevard devant nous avec ce produit », espère Joris Vaucher. « Ce type d’installation pourrait se retrouver en bordure d’autoroutes, dans des gares », renchérit André-Jean Six. L’entreprise BeEnergy, qui fait partie de l’Ecopôle et recycle des batteries, pourrait aussi se greffer au projet et amener des solutions pour stocker et restituer l’énergie produite. /jpi