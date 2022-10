Sorti(e) de boîte: Flasa

Savoir-faire ancestral et diversification

Jusqu’à 440 employés ont fait vivre l’entreprise Flasa à Alle. La filature qui compte aujourd’hui 60 employés s'est diversifiée. Elle mêle désormais son activité historique, la filature, et le développement d’un pôle « énergie » et d’un « écopôle ». Le mélange de savoir-faire ancestraux et novateurs alors que l’entreprise est une affaire de famille, comme le raconte André-Jean Six, responsable de Flasa : « C’est mon grand-père Edouard Six qui a osé venir installer une activité textile dans un pays qui ne l’était pas ». L’installation de quelque 6'500 panneaux solaires sur son toit et l’accueil d’autres entreprises dans ses locaux sont quelques-unes des diversifications mises en place par l’entreprise ajoulote « pour que ça ait du sens », ajoute André-Jean Six. /mmi